Школьница из Екатеринбурга потеряла 300 тыс. рублей из-за лотереи в Telegram

У жителя Екатеринбурга с карты похитили свыше 300 тыс. руб. после того, как его 14-летняя дочь приняла участие в мошеннической лотерее в Telegram, сообщили в городском УМВД.

В полиции установили, что одноклассница отправила школьнице ссылку на Telegram-канал для участия в лотерее. Позднее с ней связался «директор бота», сказав, что она выиграла 10 тыс. руб., но не сможет получить приз, так как является несовершеннолетней, однако предложил отправить деньги на карту ее отца. Школьница передала неизвестному реквизиты карты, а также SMS-код, который пришел на его номер. Через некоторое время отец заметил, что у него списано 60 тыс. руб. и оформлен кредит на 264 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). В УМВД также подчеркнули, что ранее полицейские проводили беседу в школе, где учится девочка.

Ранее девятилетняя школьница из Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) лишилась 70 тыс. руб., сообщив данные банковской карты мамы мошенникам. Она хотела получить бонусы в онлайн-игре Roblox.

