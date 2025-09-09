Новое здание Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленобласти открыли в Тосно

Власти Ленинградской области открыли новое здание Бюро судмедэкспертизы в Тосно, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

Новое Бюро судебно-медицинской экспертизы в Тосно

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Новое Бюро судебно-медицинской экспертизы в Тосно

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

По словам главы комитета по здравоохранению ЛО Александра Жаркова, современная база позволит экспертам выйти на качественно новый уровень работы. Это касается как точности проводимых исследований, так и создания комфортного пространства для людей, потерявших близких.

Двухэтажный корпус Бюро площадью более 1,6 тыс. кв. м. уже начал работу. На первом этаже разместились лабораторные и секционные помещения, на втором — комнаты для персонала и приема посетителей.

Андрей Маркелов