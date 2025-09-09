Сбербанк по итогам восьми месяцев нарастил чистую прибыль на 6%

Сбербанк (MOEX: SBER) в период с января по август получил 1,119 трлн руб. чистой прибыли. Это на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рентабельность капитала составила 22,2%.

Как указано в сообщении Сбербанка, объем чистых процентных доходов за восемь месяцев увеличился на 15,4% год к году и достиг 1,956 трлн руб. Размер чистых комиссионных доходов составил 475,6 млрд руб. (-2,1%).

Операционные расходы выросли на 14% год к году, до 702,2 млрд руб. Расходы на резервы и переоценка кредитов снизились на 17,4%, до 329,1 млрд руб.

Пресс-служба Сбербанка также сообщила, что начало цикла снижения ставок в экономике привело к «некоторому оживлению кредитования в августе». Корпоративный портфель банка по итогам месяца составил 28,5 трлн руб. (+2,1% за месяц), розничный — 17,8 трлн руб. (+1,3%).

