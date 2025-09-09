В Курганской области реальные доходы населения выросли на 5%

В январе-июне 2025 года реальные денежные доходы (скорректированные на индекс потребительских цен) жителей Курганской области увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале рост составил 3,7% в годовом выражении. Такие данные представило управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Общий объем денежных доходов населения региона за шесть месяцев года составил 194,5 млрд руб., что на 16,1% больше, чем годом ранее. В среднем на одного жителя приходится 43,5 тыс. руб. в месяц. Это на 17,4 % превышает номинальный среднедушевой доход в первом полугодии 2024 года.

Потребительские расходы в расчете на каждого жителя увеличились на 16,1% и составили 32,4 тыс. руб. в месяц.