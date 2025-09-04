Автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Ленобласти

Выезд легкового автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Ленинградской области. Об инциденте сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В четверг, 4 сентября, в 08:16 на перегоне Луга-1 — разъезд Генерала Омельченко при исправно работающей сигнализации водитель легковушки попытался пересечь ж/д пути в тот момент, когда к переезду приближался пассажирский состав № 810 Псков — Санкт-Петербург.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет. Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались, отметили в ОЖД.

Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Поезд спустя три минуты вновь был отправлен по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло, уточняется в сообщении.

По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Прежде «Ъ-СПб» писал о столкновении легкового автомобиля с электричкой на ж/д переезде возле станции Дунай на 16-м км линии Мельничный Ручей — Невская Дубровка.

Андрей Цедрик