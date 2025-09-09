В Челябинской области импорт репчатого лука вырос в 13 раз

С начала 2025 года импорт репчатого лука в Челябинскую область увеличился в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным поставщиком является Узбекистан, сообщает пресс-служба региональной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Доля репчатого лука превышает 70% от общего весового объема импортных овощей и корнеплодов. Востребованными также являются капуста и томаты.

По данным таможни, в этому году экспортеры из Челябинской области расширили географию ввоза этой овощной культуры и доставили лук из Туркменистана.

«Таможенные операции в отношении плодоовощной продукции выполняются в первоочередном порядке и оформляются в минимальные сроки, что сокращает время прохождения грузов и способствует оперативному поступлению на рынки»,— прокомментировал исполняющий обязанности начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Ольга Воробьева