В Челябинской области импорт репчатого лука вырос в 13 раз
С начала 2025 года импорт репчатого лука в Челябинскую область увеличился в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным поставщиком является Узбекистан, сообщает пресс-служба региональной таможни.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Доля репчатого лука превышает 70% от общего весового объема импортных овощей и корнеплодов. Востребованными также являются капуста и томаты.
По данным таможни, в этому году экспортеры из Челябинской области расширили географию ввоза этой овощной культуры и доставили лук из Туркменистана.
«Таможенные операции в отношении плодоовощной продукции выполняются в первоочередном порядке и оформляются в минимальные сроки, что сокращает время прохождения грузов и способствует оперативному поступлению на рынки»,— прокомментировал исполняющий обязанности начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.