В бывшем кафе «Дом актера» откроется музей театра и кино
11 сентября в Ярославле откроется Музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр». Проект посвящен памяти Юрия Ваксмана, основателя Ярославского камерного театра. Об этом сообщили в ЧУК «Музей ярославского театра и кино Ваксман-Центр».
Кафе "Дом актера"
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Музей разместится в кафе «Дом актера», созданном Юрием Ваксманом. Посетители смогут увидеть декорации и костюмы из постановок Камерного театра, а также заглянуть за кулисы. В музее планируется арт-пространство для концертов, мастер-классов и лекций.
Отдельный зал будет посвящен истории ярославского кинематографа. На открытии выставки «Застывшая музыка сцены» будут представлены костюмы и декорации спектаклей Владимира Воронцова, включая «Интервью», «Моцарт и Сальери», «Русский ланч» и «История костюмера».
«Ъ-Ярославль» сообщал, что кафе «Дом актера» закрылось после смерти Юрия Ваксмана.