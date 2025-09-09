В бывшем кафе «Дом актера» откроется музей театра и кино

11 сентября в Ярославле откроется Музей ярославского театра и кино «Ваксман-центр». Проект посвящен памяти Юрия Ваксмана, основателя Ярославского камерного театра. Об этом сообщили в ЧУК «Музей ярославского театра и кино Ваксман-Центр».

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Кафе "Дом актера"

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Музей разместится в кафе «Дом актера», созданном Юрием Ваксманом. Посетители смогут увидеть декорации и костюмы из постановок Камерного театра, а также заглянуть за кулисы. В музее планируется арт-пространство для концертов, мастер-классов и лекций.

Отдельный зал будет посвящен истории ярославского кинематографа. На открытии выставки «Застывшая музыка сцены» будут представлены костюмы и декорации спектаклей Владимира Воронцова, включая «Интервью», «Моцарт и Сальери», «Русский ланч» и «История костюмера».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что кафе «Дом актера» закрылось после смерти Юрия Ваксмана.

Антон Голицын