Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл первый матч нового сезона ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» проиграл ХК «Торос» в первом матче нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на выездном матче в Нефтекамске, сообщает пресс-служба сталеваров. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Игра получилась динамичная, с обилием эмоций. Соперник выцарапал эту победу <...> Не все ребята сыграли так как бы хотелось. Не показали то, что могут. Первый матч, отдали много сил, старались действовать правильно. Результат показал нам, над чем дальше работать»— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Следующая встреча «сталеваров» пройдет на выездном матче 8 сентября с «Южным Уралом» из Орска.

Напомним, прошлый сезон ВХЛ «Ижсталь» завершила на 31-й строчке рейтинга. После этого бюджет «сталеваров» был увеличен вдвое, до 270 млн руб. В преддверии нового сезона стало известно, что пост помощника главного тренера команды покинул Константин Маслюков.