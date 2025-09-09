Суд снял арест с имущества главы управления СКР по Челябинской области

Пластский городской суд в рамках рассмотрения дела о взыскании экологического ущерба в результате аварии на предприятии «Южуралзолота» отозвал исполнительные листы на арест имущества и счетов трех ответчиков: руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным адвоката Алексея Колбасина Михаила Яшина, подавшего жалобу на решение об аресте счетов на сумму 3,9 млрд руб., исполнительные листы по трем ответчикам были отозваны 4 сентября. Обеспечительные меры в отношении четвертого ответчика, экс-владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова сохраняются.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 30 июля Генеральная прокуратуры РФ направила в Пластский городской суд иск о взыскании ущерба в размере 3,9 млрд руб., причиненного окружающей среде в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в Челябинской области в 2024 году. Одновременно суд выдал исполнительные листы на арест имущества всех ответчиков. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащих Константину Струкову. Также изъяты связанные с ЮГК компании. 15 июля управляющее холдингом ООО «УК ЮГК» перешло под управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).