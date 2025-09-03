Полиция нагрянула с рейдом в промзону Киришей и проверила 212 иностранцев

Сотрудники правопорядка нагрянули с рейдом в промзону около шоссе Энтузиастов в Киришах, а также частой сетью прошли ряд гаражных кооперативов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

За день проверили 573 человека, среди которых 212 иностранцев, 1200 гаражей и 300 автомобилей. Нарушителей миграционного режима не нашли, однако один мигрант, торговавший арбузами, попался со свертком марихуаны и был доставлен в отдел.

По словам задержанного, он использовал каннабис в личных целях. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.

Что касается автомобилей, то сотрудники ГАИ, принимавшие участие в рейде, нашли ряд нарушений ПДД и составили 15 административных протоколов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у 700 человек проверили документы в ходе миграционного рейда в Волховском районе. Правоохранители обследовали более 200 адресов.

Андрей Маркелов