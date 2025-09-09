Кобяков: немецкая разведка снимала с рейсов ехавших на ПМЭФ граждан Германии

Разведка Германии снимала с рейсов сограждан, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ, — заявил господин Кобяков (цитата по «РИА Новости»). — Наверное, как-то у них там с демократией не очень».

Советник президента высказал мнение, что США сейчас тоже, возможно, направляют на такие форумы «разведчиков». Он отметил, что в России коллег понимают, и заверил, что у страны есть способные этому противодействовать спецслужбы.