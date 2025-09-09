Ирбитский мотоциклетный завод выпустил мотоциклы Ural Alaska
На Ирбитском мотоциклетном заводе выпустили ограниченную серию мотоциклов Ural Alaska, передает «4 канал». Это было сделано после того, как президент РФ Владимир Путин подарил жителю штата Аляска в США мотоцикл «Урал».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Предприятие выпустило всего 10 мотоциклов — они предназначены для продажи только на территории России, стоимость одной единицы составляет порядка 2 млн руб. Транспорт получил уникальную сине-белую окраску, усиленную защиту фар и двигателя, новые амортизаторы и укороченные ветровые щитки. Передвигаться на этих мотоциклах можно на сложных маршрутах и в тяжелых погодных условиях.
Напомним, 15 августа в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. Президент РФ через дипломатов передал жителю Анкориджа Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал» в качестве личного подарка. Марк Уоррен выразил благодарность за подарок и отметил, что новый мотоцикл лучше старого «Урала», на котором он ездил.