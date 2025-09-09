Отца погибших из-за дихлофоса детей приговорили к двум годам условно

В Красноярском крае завершилось рассмотрение дела о смертельном отравлении дихлофосом четырех детей в селе Красная Сопка. Их отца, Дмитрия Виноградова, суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком три года.

21 сентября 2024 года вся семья Виноградовых из шести человек получила сильное отравление. Погибли четверо детей в возрасте от шести до 13 лет, их отца и мать смогли спасти врачи. Женщина в момент отравления была беременна, позднее она родила ребенка, но он вскоре умер.

Накануне трагедии Дмитрий Виноградов травил насекомых дихлофосом. Следствие установило, что он не соблюдал меры предосторожности и превысил норму расхода химического средства в помещении. Аэрозоль попал на продукты и посуду, мебель и текстиль. После дезинсекции мужчина не проветрил помещение и не сделал влажную уборку, но пустил в дом членов семьи. На следующий день дети и взрослые почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Экспертиза установила, что дети умерли из-за острого отравления инсектицидами.

Защита добивалась оправдания Дмитрия Виноградова, сам он попросил «строго его не судить», пишет «Ъ—Центральная Сибирь».