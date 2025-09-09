Красноярский суд дал условный срок отцу четырех детей, погибших от дихлофоса

В Назарове (Красноярский край) сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела об отравлении дихлофосом четырех детей в селе Красная Сопка осенью 2024 года. Их отца, Дмитрия Виноградова, суд признал виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком три года, сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

21 сентября прошлого года в селе Красная Сопка отравилась семья Виноградовых из шести человек — четверо детей в возрасте от шести до 13 лет, их отец и мать. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти детей не удалось. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Расследование установило, что накануне трагедии глава семьи Дмитрий Виноградов травил дихлофосом мух. «Пренебрегая изучением размещенной на баллоне инсектицидного средства информации о способе применения и соблюдении мер предосторожности, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства в зависимости от площади помещения»,— рассказали в краевом управлении Следственного комитета. Компоненты аэрозоля попали на пищевые продукты, кухонную посуду, предметы мебели и постельное белье.

Не проветрив как следует помещение и не сделав влажную уборку после обработки, мужчина пустил в дом вернувшихся с прогулки детей и жену. Домочадцы поужинали, легли спать, а на следующий день все почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Экспертиза определила, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Защита, выразив сомнение в достоверности экспертизы, просила оправдать Дмитрия Виноградова. Сам он просил «строго его не судить».

Илья Николаев