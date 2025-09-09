Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне перед праздниками

Рабочий день накануне праздника должен быть сокращен на час вне зависимости от того, сколько длится смена. Это следует из письма Роструда, которое приводит «РИА Новости».

Если сократить продолжительность работы нельзя, переработку на час требуется компенсировать. Если длительность смены составляет час или менее, сотрудник не выходит на работу.

В этом году 31 декабря в России будет выходным днем. Минтруд подготовил календарь праздничных дней на 2026 год: россияне будут отдыхать в том числе 21–23 февраля, 7–9 марта, 1–3 и 9–11 мая.