Благодаря антициклону Петербуржцев ждет теплая и солнечная погода 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, Санкт-Петербург останется в зоне теплой, преимущественно солнечной и спокойной погоды, с формированной западной периферией антициклона. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Температура воздуха в городе на Неве будет колебаться в диапазоне от +23 до +25 градусов, в Ленобласти — от +21 до +26 градусов. В регионе ожидается юго-восточный ветер скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление сохраниться на превышающем норму показателе 770 мм рт. ст.

В среду, 10 сентября, также без осадков, ночью от +11 до +13 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что метеолето в Петербурге продлится до второй половины сентября

Артемий Чулков