В возрасте 102 лет умерла филолог-классик и заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Аза Тахо-Годи, сообщил «Русский ПЕН-центр» (ликвидирован по решению Мосгорсуда в 2024 году).

Госпожа Тахо-Годи написала более 800 научных работ, под ее редакцией вышло полное собрание сочинение Платона на русском языке. С 1962 по 1996 годы заведовала кафедрой классической филологии филфака МГУ.

С 1990 года Аза Тахо-Годи также возглавляла Культурно-просветительского общество «Лосевские беседы». Оно было создано для сохранения памяти о ее научном руководителе и муже, философе Алексее Лосеве.