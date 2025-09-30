Сегодня исполняется 98 лет народному артисту РСФСР Юрию Каюрову

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Юрий Каюров

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Его поздравляет главный режиссер Малого театра, заслуженный артист РФ Алексей Дубровский:

— Дорогой, любимый и многоуважаемый Юрий Иванович! С огромной радостью поздравляю Вас с 98-летием! Вся Ваша жизнь — удивительный пример порядочности, чести, достоинства и настоящего служения искусству! За долгие годы своего творчества Вы работали с выдающимися режиссерами русского и советского театра: Леонид Варпаховский, Борис Равенских, Борис Львов-Анохин, Леонид Хейфец, Петр Фоменко, Сергей Соловьев… Этот список можно продолжать и продолжать! И в каждой Вашей работе Вам удавалось создать уникальный, неповторимый и запоминающийся образ. Ваши киноработы вошли в золотой фонд советского кино. Выходить с Вами на одну сцену — огромная честь для любого актера. Безмерно рад тому, что имел возможность партнерствовать с Вами в спектакле «Вишневый сад», где Вы блистательно исполняли роль Фирса. И сегодня, когда Вы действенно участвуете в театральном процессе, делитесь своим опытом с молодыми артистами, даете ценнейшие советы на этапных репетициях выпускающихся спектаклей, это делает Ваш вклад в развитие Малого театра бесценным! Дорогой Юрий Иванович! Крепчайшего Вам здоровья и хорошего настроения! И еще долгих и долгих лет жизни на благо искусства и Вашего родного Малого театра!

