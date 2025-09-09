Минфин допустил повышение госдолга сверх плана до конца года

В 2025 году Минфин намерен дополнительно нарастить объем заимствований относительно запланированного уровня, заявил глава ведомства Антон Силуанов. В рамках бюджета на этот год утвержден размер госдолга на уровне 35,41 трлн руб. Из них на внутренний долг приходится 29,38 трлн руб., внешний — 6 трлн руб.

«Можно ли увеличивать долг? Да, с одной стороны, в этом году мы это будем делать. Это будет в пределах разумных увеличений, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета»,— рассказал господин Силуанов в интервью радио РБК. На сколько конкретно увеличат показатель, он не уточнил.

По мнению министра, сейчас у России «государственный долг небольшой» — «чуть меньше, может, 15%» от ВВП. Он отметил, что «долг очень просто увеличить», но для этого есть несколько ограничителей. Во-первых, у России «финансовый рынок не такой емкий», и сейчас страна ориентируется на «исключительно внутренних инвесторов». Второй ограничитель — это стоимость обслуживания заимствований, третий — взаимосвязь объема заимствований и жесткости денежно-кредитной политики. «Чем больше мы занимаем, тем меньше возможностей будет у Центрального банка снижать процентную ставку»,— подчеркнул Антон Силуанов.

В конце апреля прошло итоговое заседание коллегии Минфина. Для системного финансирования национальных целей — 41 трлн руб. до 2030 года — правительство потребовало от министерства уже не трехлетнего, а пятилетнего планирования. Из выступления главы министерства следовало, что в условиях неопределенности, вызванной внешней нестабильностью, Минфин намерен продолжать повышать эффективность госрасходов.

