Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября

Жители РФ, имеющие право на получение федеральных льгот и мер соцподдержки, могут до 1 октября выбрать форму получения таких услуг. Об этом говорится в документе Социального фонда России, выдержки из которого приводит «РИА Новости».

«Могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг, — сказано в документе, — натуральной или денежной».

Натуральная форма — это выдача лекарств и путевок в санатории, предоставление бесплатного проезда к месту лечения на электричках и междугороднем транспорте. Если человеку такие услуги не требуются, он может выбрать финансовую форму. Ее размер — 1728,46 руб. в месяц, случае отказа от услуг. Их можно заменить полностью или частично. Например, возможно сохранить за собой путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от медикаментов.

До 1 октября нужно подать заявление в Соцфонд. Это можно сделать через «Госуслуги» или клиентскую службу, а также в МФЦ. Выбранный вариант будет применяться со следующего года, пока человек не напишет новое заявление.