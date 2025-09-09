Полиция ищет насмерть сбившего пенсионерку в Ленобласти водителя

Сотрудники полиции разыскивают водителя, под колесами машины которого погибла пожилая женщина в деревне Касимово Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Накануне, 8 сентября, в 19:55 правоохранителям поступило сообщение об обнаружении трупа в канаве возле дома по адресу: деревня Касимово, улица Цветочная, 3. Погибшей оказалась 77-летняя женщина.

По предварительным данным, пострадавшую в период с 14:44 по 17:28 сбил неустановленный автомобиль. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, водитель скрылся.

Артемий Чулков