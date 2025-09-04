Два человека оказались в больнице после наезда автомобилей в Петербурге

В десятом часу вечера 3 сентября у дома 14 по Дальневосточному проспекту 23-летний водитель каршерингового автомобиля Chery сбил 39-летнего пешехода, выбежавшего на дорогу на красный сигнал светофора, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По факту случившегося проводится проверка, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Аналогичная история случилась в этот же вечер у дома 5-1 по Петергофскому шоссе. В зоне регулируемого пешеходного перехода 56-летний водитель Hyundai сбил шестиклассника, находившегося без сопровождения взрослых. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть слева направо на неустановленный сигнал светофора. Его состояние также оценивают как тяжелое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Ленобласти. В результате происшествия никто не пострадал, водитель легковушки скрылся с места происшествия.

Андрей Маркелов