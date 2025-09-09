Кадыров рассказал об ударе возмездия по генштабу ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о нанесении удара беспилотниками «Герань» по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве в 2024 году. По его словам, эта атака стала ответом на удар дронов по Российскому университету спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Кадыров заявил, что беспилотник ВСУ был запущен из центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве и атаковал пустующее здание на территории российского университета спецназа. Как только ВС РФ установили источник управления дроном, «в ту же ночь была ответка» — двумя «Геранями» по этому центру управления. Ракеты пробили крышу здания украинского генштаба, добавил он в интервью «РИА Новости».

Глава Чечни уточнил, что в результате удара погибли девять украинских военнослужащих, еще 17 получили ранения. Информацию о жертвах и пострадавших удалось получить благодаря перехваченным радиоразведкой переговорам ВСУ, добавил он. Российские войска, по его словам, не понесли потерь.