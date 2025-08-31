Движение по Звенигородской ограничат на две недели из-за ремонта трамвайных путей

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начнут действовать со следующей недели. Они затронут три района города, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Приморском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 22:00 1 сентября до 07:00 2 сентября ограничения вводятся на перекрестке Новосибирской и Торжковской улиц, с закрытием правого поворота с Торжковской на Новосибирскую улицу.

Кроме этого, на период с 22:00 1 сентября до 07:00 3 сентября движение окажется полностью закрыто на Сердобольской улице — на участке от Бежицкого переулка до Торжковской улицы.

В Красногвардейском районе с 2 по 15 сентября по аналогичной причине ограничивается движение по Пискаревскому проспекту и путепроводу через КАД.

В Центральном районе с 2 по 13 сентября из-за запланированного ремонта трамвайных путей движение будет ограничено на Звенигородской улице — от Загородного проспекта до улицы Марата, включая перекресток с улицей Марата.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на информационные щиты.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по внешнему кольцу КАД в районе порта Бронка перекрыли до 4 ноября.

Андрей Цедрик