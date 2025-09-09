В Госдуме рассказали о датах индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году российские пенсионеры смогут ожидать повышения выплат дважды: 1 февраля и 1 апреля. При этом вторая индексация страховых пенсий может превысить уровень инфляции. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Индексация коснется и работающих пенсионеров.

По словам господина Нилова, 1 февраля страховые пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции, который правительство определит в январе.

Вторая индексация, которая пройдет 1 апреля, будет зависеть от возможностей Социального фонда. Если она состоится, то ее размер, по словам депутата, будет выше уровня фактической инфляции.