В центре Сургута снесли последний аварийный дом

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) снесли последний аварийный дом в центральной части города, сообщили в городской администрации. Он стоял в 19-м микрорайоне на улице Сибирской.

В этом доме раньше жили 15 семей. Его начали расселять в 2020 году. Большинство жильцов переехало в дома на улицах Усольцева, Есенина и Сосновая в микрорайоне Марьина гора в 2023-2024 годах. Пять семей получили денежные выплаты по рыночной стоимости.

В начале 2025 года в Сургуте было 19 деревянных аварийных домов. На сегодняшний день снесено 10 из них, включая дом на улице Сибирской. В аварийном фонде осталось девять домов, шесть из которых полностью расселены и готовы к сносу. В городе также продолжается программа по расселению жителей из капитальных домов, признанных аварийными. Эта программа завершена на 85%.

По информации мэрии, программа расселения деревянного аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года, была завершена в Сургуте в 2024 году — раньше установленного срока. Программа по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года, рассчитывалась правительством Югры до 2030 года, но была выполнена на пять лет раньше срока.

Напомним, по данным на март, на территории Уральского федерального округа (УрФО) в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) фактически расселили более 100 тыс. кв. м аварийного и 73 тыс. кв. м ветхого жилья.

Ирина Пичурина