Норильск изменит свой устав по региональному закону о муниципальной реформе

Горсовет Норильска назначил публичные слушания по внесению изменений в устав города. Сессия парламента «северной столицы» Красноярского края приняла решение об этом 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Изменения вызваны принятием краевого закона о муниципальной реформе. Как писал «Ъ-Сибирь», согласно документу, главы муниципалитетов будут избираться представительным органом власти из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Публичные слушания в Норильске состоятся 2 октября. Избрание нового главы города по новому закону пройдет в январе 2026 года, когда истекает срок полномочий действующего мэра — Дмитрия Карасева. Он был избран горсоветом по итогам конкурсной процедуры в 2021 году.

Валерий Лавский