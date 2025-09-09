За месяц со Среднего Урала за границу вывезли 57 тыс. куб. м лесоматериалов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора с 1 августа по 5 сентября проверило 57 тыс. куб. м лесоматериалов, которые были предназначены для отправки в другие страны, сообщили в ведомстве.

Для перевозки груза по железной дороге было оформлено 435 сертификатов на вагоны, еще 623 оформили на грузовые автомобили. Кроме того, в информационной системе «Аргус Фито» оформлено 1058 фитосанитарных сертификатов. Лесоматериалы отправили в Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Узбекистан, Афганистан, Иран.

Напомним, количество случаев незаконной вырубки леса в Свердловской области за январь-июнь 2025 года снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода было выявлено 67 случаев незаконных рубок на территории 26 лесничеств.

Ирина Пичурина