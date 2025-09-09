КНДР провела финальное наземное испытание сопла мощного ракетного двигателя

Главное управление ракетостроения КНДР и пхеньянский НИИ химических материалов 8 сентября провели девятое, последнее, наземное испытание сопла твердотопливного двигателя большой тяги с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. За ходом наблюдал глава государства Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Максимальная тяга двигателя составляет 1,971 кН (килоньютона).

Глава государства признал разработку успехом, носящим стратегический характер в модернизации оборонных технологий. Он предсказал «важнейшее изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических вооруженных сил КНДР».

Эрнест Филипповский