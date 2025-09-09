Экс-премьер Британии Борис Джонсон использовал должность для заработка на контрактах

Бывший премьер-министр Великобритании (с 2019 по 2022 год) Борис Джонсон «извлекал коммерческую выгоду» из контактов и влияния, приобретенного за время пребывания на своем посту. Речь идет о лоббировании интересов основанной им и субсидируемой британским правительством компании, сообщает The Guardian со ссылкой на данные утечки, полученные американской некоммерческой организацией Distributed Denial of Secrets.

В «Досье Бориса», о котором пишет издание, содержатся «электронные письма, счета, речи и деловые контракты», всего более 1800 файлов. В списке компрометирующих фактов приводятся примеров. Это давление на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии, который должен был передать наследному принцу государства деловое предложение относительно компании под управлением Джонсона. Кроме того, полученный экс-премьером гонорар в размере 200 тыс. фунтов стерлингов от хэдж-фонда, для которого была организована встреча с президентом Венесуэлы. Приводятся также сведения об организации встречи с американским миллиардером Питером Тиллем, компания которого затем получила в управление данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Издание напоминает, что в Великобритании существуют ограничения на предпринимательскую деятельность, которой бывшие премьер-министры могут заниматься после ухода из правительства. К ним относятся запреты на лоббистские контакты, установленные во время его пребывания в должности в иностранных правительствах и коммерческих организациях. Борис Джонсон не прокомментировал опубликованные сведения.

Влад Никифоров