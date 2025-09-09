МИД рассказал об «атаке иноагентов» после слов Лаврова о Берлинской стене

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова о постсоветском пространстве и «Берлинской стене» вызвали «атаку иноагентов». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении указывается, что «мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России».

Выступая в МГИМО, Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет выстраивать «условных стен» с другими странами и готова к честному диалогу. Он также отметил, что Запад сам разорвал контакты с Москвой. По его словам, если Запад захочет их восстановить, он должен понимать, что «как в прошлом уже быть не может».