Судно «Флотилии свободы» подверглось атаке БПЛА на пути к сектору Газа

Шедшее к побережью сектора Газа под флагом Португалии судно Family Boat подверглось атаке, предположительно, беспилотника, сообщает ТАСС 9 сентября со ссылкой на страницу в Instagram (ресурс запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) Global Sumud Flotilla (GSF, коалиция «Флотилия свободы»).

В сообщении говорится, что Family Boat — одно из главных судов коалиции, используется под перевозки членов руководящего комитета GSF. Все пассажиры и экипаж в безопасности.

Известно, что активное участие в миссии «Флотилии свободы» принимает шведская активистка Грета Тунберг. О том, была ли она на борту, коалиция не сообщила.

Эрнест Филипповский