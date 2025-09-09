Советник Трампа Наварро: страны БРИКС не выживут без экспорта в США

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что ни одна страна-член БРИКС не сможет выжить без торговли с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Real America's Voice.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками»,— сказал он.

Он также выразил сомнение в способности стран БРИКС оставаться единым объединением из-за, как он выразился, «ненависти и желания убить друг-друга».