Конгрессвумен США предложила исключить из оборонного бюджета помощь Киеву

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предложила исключить из проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год средства на помощь Украине, Израилю, Сирии, Ираку и другим странам. Об этом она сообщила в соцсети X.

Тейлор-Грин предложила отменить военную помощь Украине в размере $600 млн, а также запретить любую поддержку Киева засчет оборонного бюджета США.По ее словам, США уже выделили Украине «более $175 млрд», и «этого достаточно».

Госпожа Тейлор-Грин также предложила отменить выделение $500 млн на помощь Израилю в укреплении противоракетной обороны, а также поддержку Сирии, Ираку и Тайваню.

Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год составляет $1,01 трлн и, по заявлению Пентагона, в первую очередь нацелен на сдерживание Китая и развитие американского военно-промышленного комплекса.