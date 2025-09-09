«Прогресс МС-30» отстыкуется от МКС 9 сентября

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-30» 9 сентября отстыкуется от МКС, чтобы освободить место для нового грузовика. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Около 18:44 мск «Прогресс» отстыкуется от модуля «Звезда». В 21:59 мск корабль включит двигатели для торможения, сойдет с орбиты и войдет в атмосферу. Большая часть «Прогресса» сгорит, а несгораемые элементы упадут в несудоходной части Тихого океана.

«Прогресс МС-30» прибыл на МКС 3 марта, доставив почти 2,6 тонны грузов, включая аппаратуру, одежду, продукты питания и скафандр «Орлан-МКС».

Его место займет грузовой корабль «Прогресс МС-32». Он состыкуется с МКС 13 сентября.