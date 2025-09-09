AFP: Франция и Германия предложили ввести санкции против ЛУКОЙЛа и Litasco

Франция и Германия предложили ввести санкции против российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ и ее дочерней фирмы Litasco в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, ограничения могут затронуть нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, которые экспортируют российскую нефть в ЕС, а также торговые компании, работающие с ней. Франция и Германия также призывают ужесточить санкции против банков и криптовалютных бирж в Центральной Азии.

Официальные лица ЕС отметили, что обсуждение санкций находится на ранней стадии. 4 сентября, президент США Дональд Трамп обсуждал новые ограничения с европейскими лидерами. После встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США и Европа могут ввести «дополнительные санкции», если Россия откажется от мирных переговоров.