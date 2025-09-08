В Липецкой области ищут подрядчиков для ремонта дорог за 1,8 млрд рублей

Дорожное агентство Липецкой области объявило два открытых конкурса по поиску подрядчиков для четвертой и пятой очереди ремонта автодорог общего пользования регионального значения. Начальная стоимость контрактов составляет 968,6 и 843,4 млн руб. соответственно. Четвертая очередь включает ремонт 31,8 км дорог в Липецком и Тербунском, а пятая — 50,1 км в Становлянском, Измалковском и Краснинском районах. Это следует из информации на портале госзакупок.

С 1 апреля по 30 октября 2026 года победители торгов должны будут обновить дорожную одежду, обустроить водосборы, провести ремонт железобетонных водопропускных труб, восстановить площадки для сбора ТКО, обновить барьерные ограждения, благоустроить территорию и т.д. Гарантийный срок на разные виды работ составляет от года до десяти лет.

Подать заявки можно до 23 сентября, подведение итогов намечено на 26 сентября.

Юрий Голубь