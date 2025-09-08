В Тамбовской области ищут подрядчика для ремонта трассы «Каспий» за 2,9 млрд

Управление автомобильной магистрали «Москва – Волгоград» Федерального дорожного агентства объявило открытый конкурс по поиску подрядчика для капитального ремонта автомобильной дороги Р-22 «Каспий» на участке 439 – 447 км в Тамбовской области. Начальная стоимость контракта — 2,9 млрд руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

До 15 октября 2027 года победитель торгов должен будет обновить дорожную одежду, обустроить водосборы, провести ремонт железобетонных водопропускных труб, восстановить площадки для сбора ТКО, обновить барьерные ограждения, благоустроить территорию. Гарантийный срок на разные виды работ составляет от года до шести лет.

Подать заявку можно до 22 сентября, подведение итогов намечено на 24 сентября.

В начале сентября самарская компания подала жалобу на торги по ремонту тамбовских дорог за 2 млрд.