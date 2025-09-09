Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Большой на все времена

250 лет Большого театра в 16 кадрах. Фотохроника

Сезон 2025/26 для Большого театра юбилейный — ему исполняется 250 лет со дня основания. «Ъ» вспоминает историю национального символа России в фотографиях.

После пожара 1853 года архитектор Альберт Кавос значительно увеличил высоту здания Большого

После пожара 1853 года архитектор Альберт Кавос значительно увеличил высоту здания Большого

Фото: Музей ГАБТ

Большой театр постоянно использовали как главную сцену для государственных спектаклей (на фото — собрание перед выборами в Верховный совет СССР, кандидат от Сталинского округа Москвы — Иосиф Сталин)

Большой театр постоянно использовали как главную сцену для государственных спектаклей (на фото — собрание перед выборами в Верховный совет СССР, кандидат от Сталинского округа Москвы — Иосиф Сталин)

Фото: Кислов Федор, Лоскутов Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1925 году возраст Большого театра отсчитывали с момента его постройки и торжественно отпраздновали его 100-летие

В 1925 году возраст Большого театра отсчитывали с момента его постройки и торжественно отпраздновали его 100-летие

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Теперешний Большой обязан своим появлением Александру II — сгоревшее здание театра отстроили по случаю его коронации

Теперешний Большой обязан своим появлением Александру II — сгоревшее здание театра отстроили по случаю его коронации

Фото: Музей ГАБТ

В 1941-м Большой театр замаскировали, а труппу эвакуировали. В него все равно угодила бомба, но здание уцелело

В 1941-м Большой театр замаскировали, а труппу эвакуировали. В него все равно угодила бомба, но здание уцелело

Фото: Наум Грановский / РИА Новости

В 1930-е на сцену Большого вернулась идеологизированная имперская пышность (на фото — финал «Ивана Сусанина», 1939)

В 1930-е на сцену Большого вернулась идеологизированная имперская пышность (на фото — финал «Ивана Сусанина», 1939)

Фото: Музей ГАБТ

«Дочь Гудулы» (1902) — первый «реалистический» спектакль балетмейстера Горского, поставленный по принципам МХТ

«Дочь Гудулы» (1902) — первый «реалистический» спектакль балетмейстера Горского, поставленный по принципам МХТ

Фото: Личный архив Татьяны Кузнецовой

Ольгу Лепешинскую принято считать любимой балериной Сталина: он ласково называл ее «стрекозой»

Ольгу Лепешинскую принято считать любимой балериной Сталина: он ласково называл ее «стрекозой»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

После реконструкции историческому декору зрительного зала вернули первоначальный блеск

После реконструкции историческому декору зрительного зала вернули первоначальный блеск

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В патриархальные 1960-е артистки балета в ожидании своей очереди танцевать коротали время за вязанием

В патриархальные 1960-е артистки балета в ожидании своей очереди танцевать коротали время за вязанием

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После выхода на пенсию Галина Уланова стала репетитором Екатерины Максимовой и опекала ее с материнской нежностью

После выхода на пенсию Галина Уланова стала репетитором Екатерины Максимовой и опекала ее с материнской нежностью

Фото: Н.Саховский / пресс-служба ГАБТ

Майя Плисецкая горячо ратовала за приглашение Юрия Григоровича в Большой и в 1960-е танцевала во всех его балетах

Майя Плисецкая горячо ратовала за приглашение Юрия Григоровича в Большой и в 1960-е танцевала во всех его балетах

Фото: Евгений Умнов / пресс-служба ГАБТ

«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова (2006) был театральным прорывом, имевшим оглушительный резонанс

«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова (2006) был театральным прорывом, имевшим оглушительный резонанс

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2004-м балет Алексея Ратманского «Светлый ручей» открыл новое — смеющееся — лицо Большого театра

В 2004-м балет Алексея Ратманского «Светлый ручей» открыл новое — смеющееся — лицо Большого театра

Фото: Антона Денисова / ТАСС

Пять лет — с 2005 по 2011 — продолжалась реконструкция исторической сцены: под старые стены подвели новый фундамент

Пять лет — с 2005 по 2011 — продолжалась реконструкция исторической сцены: под старые стены подвели новый фундамент

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Судьба Большого — вызывать большой интерес у первых лиц государства (на фото — Владимир Путин, 2003 год)

Судьба Большого — вызывать большой интерес у первых лиц государства (на фото — Владимир Путин, 2003 год)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

