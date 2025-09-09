Фото 09.09.2025, 00:58 Большой на все времена 250 лет Большого театра в 16 кадрах. Фотохроника Сезон 2025/26 для Большого театра юбилейный — ему исполняется 250 лет со дня основания. «Ъ» вспоминает историю национального символа России в фотографиях. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После пожара 1853 года архитектор Альберт Кавос значительно увеличил высоту здания Большого Фото: Музей ГАБТ Большой театр постоянно использовали как главную сцену для государственных спектаклей (на фото — собрание перед выборами в Верховный совет СССР, кандидат от Сталинского округа Москвы — Иосиф Сталин) Фото: Кислов Федор, Лоскутов Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1925 году возраст Большого театра отсчитывали с момента его постройки и торжественно отпраздновали его 100-летие Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Теперешний Большой обязан своим появлением Александру II — сгоревшее здание театра отстроили по случаю его коронации Фото: Музей ГАБТ В 1941-м Большой театр замаскировали, а труппу эвакуировали. В него все равно угодила бомба, но здание уцелело Фото: Наум Грановский / РИА Новости В 1930-е на сцену Большого вернулась идеологизированная имперская пышность (на фото — финал «Ивана Сусанина», 1939) Фото: Музей ГАБТ «Дочь Гудулы» (1902) — первый «реалистический» спектакль балетмейстера Горского, поставленный по принципам МХТ Фото: Личный архив Татьяны Кузнецовой Ольгу Лепешинскую принято считать любимой балериной Сталина: он ласково называл ее «стрекозой» Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ После реконструкции историческому декору зрительного зала вернули первоначальный блеск Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В патриархальные 1960-е артистки балета в ожидании своей очереди танцевать коротали время за вязанием Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ После выхода на пенсию Галина Уланова стала репетитором Екатерины Максимовой и опекала ее с материнской нежностью Фото: Н.Саховский / пресс-служба ГАБТ Майя Плисецкая горячо ратовала за приглашение Юрия Григоровича в Большой и в 1960-е танцевала во всех его балетах Фото: Евгений Умнов / пресс-служба ГАБТ «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова (2006) был театральным прорывом, имевшим оглушительный резонанс Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото В 2004-м балет Алексея Ратманского «Светлый ручей» открыл новое — смеющееся — лицо Большого театра Фото: Антона Денисова / ТАСС Пять лет — с 2005 по 2011 — продолжалась реконструкция исторической сцены: под старые стены подвели новый фундамент Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Судьба Большого — вызывать большой интерес у первых лиц государства (на фото — Владимир Путин, 2003 год) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 16 После пожара 1853 года архитектор Альберт Кавос значительно увеличил высоту здания Большого Фото: Музей ГАБТ Большой театр постоянно использовали как главную сцену для государственных спектаклей (на фото — собрание перед выборами в Верховный совет СССР, кандидат от Сталинского округа Москвы — Иосиф Сталин) Фото: Кислов Федор, Лоскутов Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1925 году возраст Большого театра отсчитывали с момента его постройки и торжественно отпраздновали его 100-летие Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Теперешний Большой обязан своим появлением Александру II — сгоревшее здание театра отстроили по случаю его коронации Фото: Музей ГАБТ В 1941-м Большой театр замаскировали, а труппу эвакуировали. В него все равно угодила бомба, но здание уцелело Фото: Наум Грановский / РИА Новости В 1930-е на сцену Большого вернулась идеологизированная имперская пышность (на фото — финал «Ивана Сусанина», 1939) Фото: Музей ГАБТ «Дочь Гудулы» (1902) — первый «реалистический» спектакль балетмейстера Горского, поставленный по принципам МХТ Фото: Личный архив Татьяны Кузнецовой Ольгу Лепешинскую принято считать любимой балериной Сталина: он ласково называл ее «стрекозой» Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ После реконструкции историческому декору зрительного зала вернули первоначальный блеск Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В патриархальные 1960-е артистки балета в ожидании своей очереди танцевать коротали время за вязанием Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ После выхода на пенсию Галина Уланова стала репетитором Екатерины Максимовой и опекала ее с материнской нежностью Фото: Н.Саховский / пресс-служба ГАБТ Майя Плисецкая горячо ратовала за приглашение Юрия Григоровича в Большой и в 1960-е танцевала во всех его балетах Фото: Евгений Умнов / пресс-служба ГАБТ «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова (2006) был театральным прорывом, имевшим оглушительный резонанс Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото В 2004-м балет Алексея Ратманского «Светлый ручей» открыл новое — смеющееся — лицо Большого театра Фото: Антона Денисова / ТАСС Пять лет — с 2005 по 2011 — продолжалась реконструкция исторической сцены: под старые стены подвели новый фундамент Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Судьба Большого — вызывать большой интерес у первых лиц государства (на фото — Владимир Путин, 2003 год) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото