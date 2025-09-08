ХК «Автомобилист» проиграл «Ладе» в Тольятти в первом матче сезона

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл тольяттинской «Ладе» в первом матче сезона КХЛ. Игра проходила в Тольятти и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев( 1:2,1:0,2:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек оформил дубль, еще одну шайбу забросил Ярослав Бусыгин. За «Ладу» отличились Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин.

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 10 сентября встретится с «Ак Барсом» в Казани, а затем 12 сентября сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Ранее на пресс-конференции приуроченной к началу нового сезона главный тренер Николай Заварухин и директор Максим Рябков заявили, что команда клуба созрела, чтобы претендовать на ведущие позиции в лиге.

Полина Бабинцева