ХК «Автомобилист» откроет сезон КХЛ 8 сентября в Тольятти матчем с «Ладой»

Хоккейный клуб «Автомобилист» начинает новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матчем в Тольятти против «Лады». Игра состоится в понедельник, 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На пресс-конференции ХК «Автомобилист», приуроченной к началу нового сезона главный тренер Николай Заварухин и директор клуба Максим Рябков рассказали, что состав созрел, чтобы претендовать на ведущие позиции в лиге.

«Мы все, и парни, должны ставить перед собой задачу — завоевание чемпионского титула»,— отметил Максим Рябков.

В составе команды произошли изменения. Клуб не активировал контракт с Ником Эбертом, который по личным обстоятельствам не смог присоединиться к команде. «Мы приняли взаимное с игроком решение о том, чтобы предоставить ему статус неограниченно свободного агента»,— рассказал директор клуба.

Состав пополнил опытный защитник Дмитрий Юдин, выигравший Кубок Гагарина. Рябков отметил, что клуб активно ищет атакующего защитника.

В предсезонном матче с «Торпедо» нападающий Кертис Волк получил травму после жесткого столкновения. «Кертис пострадал очень существенно. Сейчас он находится на лечении в стационаре. Нам удалось его транспортировать, хотя сомнения были большие. Очень обидно за него. Игрок крайне необходим для нас. Мы будем заниматься его здоровьем. Надеемся, что в течение месяца он сможет вернуться к активной игре»,— прокомментировал Максим Рябков.

Сезон 2025/2026 станет первым полным для «Автомобилиста» на новой площадке — «УГМК Арена». Первая домашняя встреча запланирована на 15 сентября против уфимского «Салавата Юлаева». Продажа билетов начнется 9 сентября. По словам господина Рябкова, уже сейчас продано более 2 тыс. абонементов.

Полина Бабинцева