Под ипотекой ширятся бумаги

В число системно значимых банков, выпустивших ипотечные облигации, вошел Альфа-банк. В настоящее время объем рынка составляет 3 трлн руб., но основными игроками на нем остаются банки с госучастием, прежде всего Сбербанк и ВТБ. Причем, по словам экспертов, зачастую такие бумаги остаются у банка, их выпустившего, являясь способом управлять балансом и нормативами. Впрочем, ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ должно увеличить объемы размещений в пользу сторонних инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

24 июня «Дом.РФ Ипотечный агент» закрыл книгу заявок на размещение облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами Альфа-банка. Объем выпуска составил 35,4 млрд руб., обеспечением выступает пул кредитов на сумму 58,5 млрд руб. Для банка это будет дебютное размещение. Как заявили в АО «Дом.РФ», в октябре 2024 года на форуме Finopolis-2024 с ним был подписан меморандум о выпуске таких бумаг на сумму до 600 млрд руб. в течение пяти лет. В Альфа-банке отметили, что пул кредитов составляют госпрограммы. Согласно решению о выпуске бумаг, средневзвешенная доходность по этим кредитам, выступающим в качестве обеспечения, составляет 5,84% годовых. Техническое размещение на Московской бирже состоится 26 июня.

Согласно данным Cbonds, по состоянию на 24 июня на российском рынке было представлено 85 выпусков секьюритизированных ипотечных облигаций общим объемом размещения 3 трлн руб. С начала 2025 года были размещены три выпуска ипотечных облигаций под поручительство АО «Дом.РФ» на сумму 72 млрд руб. За все время существования программы ее активными участниками были Сбербанк (объем выпуска 1,19 трлн руб.), ВТБ (1,15 трлн руб.), Газпромбанк (0,3 трлн руб.), банк «Дом.РФ» (0,2 трлн руб.). В статусе «планируется» заявлено пять выпусков трех эмитентов на сумму более 50 млрд руб.

Однако до конца года объем размещения ипотечных бумаг будет явно больше, свидетельствует оперативный опрос кредитных организаций. ВТБ планирует до конца лета провести выпуск ипотечных облигаций в рамках программы «Дом.РФ» объемом до 100 млрд руб. «Возможно, до конца года выйдем с пилотным выпуском многотраншевой секьюритизации»,— заявил “Ъ” руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков. В Альфа-банке заявили, что осенью планируется еще одна сделка объемом 70 млрд руб. В Совкомбанке не исключают размещения ипотечных бумаг во второй половине года «при благоприятном состоянии рынка». Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина отмечает, что реализуемая банками стратегия ужесточения подходов к оценке заемщиков, в том числе в рамках возрастающих макропруденциальных требований Банка России, повышает качество портфеля, что также стимулирует сохранение секьюритизации на высоких уровнях.

Как отмечают в «Дом.РФ», секьюритизация ипотечных кредитов востребована банками, так как «помогает им управлять балансом и повышать ликвидность для выдачи новых кредитов». Однако эксперты отмечают, что при размещении однотраншевых выпусков ипотечных облигаций через «Дом.РФ» чаще всего они в полном объеме остаются у банка-оригинатора, поэтому рыночная ситуация влияет на решение о размещении ИЦБ опосредованно. Согласно данным Московской биржи, в 12 из 20 размещений ипотечных облигаций в 2023–2025 годах было заключено лишь по одной сделке. По словам управляющего директора по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александры Веролайнен, ипотечные облигации интересны банкам с точки зрения управления ликвидностью, поскольку могут использоваться в операциях репо. «Этот фактор в совокупности с определенной разгрузкой капитала, которую продолжает давать трансформация ипотеки в ценные бумаги, останется решающим мотивом для банков-оригинаторов»,— говорит она.

При этом последние действия ЦБ по смягчению монетарной политики должны благоприятно отразиться на рынке секьюритизации ипотеки. Снижение ключевой ставки и вслед за этим «появление существенной разницы между ставками выдержанного ипотечного портфеля и доходностью облигаций» может повысить долю рыночных размещений ипотечных ценных бумаг, считает госпожа Веролайнен. Такого же мнения придерживаются и банкиры. По словам Андрея Сучкова, сейчас «низкая доходность накопленных ипотечных активов на балансе банков не позволяет размещать рыночные выпуски среди инвесторов» и только более существенное снижение ставки на 5–7% «вернет активность на первичный ипотечный рынок».

Максим Буйлов