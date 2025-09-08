Группа «СевНИИГиМ» построит новый детский сад на 200 мест в Новоселье

Госстройнадзор Ленинградской области выдал группе «СевНИИГиМ» разрешение на строительство детского сада на 200 мест в городском поселке Новоселье Ломоносовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, на территории нового социального объекта предусмотрены игровые и спортивные площадки, почти 3 тыс. кв. м озеленения, парковки для родителей и сотрудников. Проект дополняют современные архитектурные решения — батут, лазательные комплексы, «кочки с тоннелями», дендрофон, острова на пружинах и другие формы.

Сроки начала работ и окончания строительства нового детского сада в Новоселье в сообщении областной администрации не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца текущего года на территории Ленинградской области планируется открыть 12 новых объектов образования — пять школ и семь детских садов.

Андрей Цедрик