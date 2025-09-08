Этнограф Каверин вылетел из Афганистана в РФ после освобождения из-под ареста

Российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения Святослав Каверин вернется в Москву после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане. По данным источников «РИА Новости», он может прилететь уже сегодня.

Фото: Телеграм-канал Святослава Каверина

«Летит в Москву»,— сказал один из источников агентства. Господин Каверин уже сообщил о своем освобождении родственникам.

19 июля Святослав Каверин рассказал в Telegram-канале о задержании в Кундузе, городе на севере Афганистана. Он сказал, что его арестовали за попытку контрабанды украшений, а после повезли в Кабул, в главное управление разведки Афганистана. В страну он приехал для изучения провинций Кунар, Нуристан, Каписа, Нангархар.