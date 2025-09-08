Рубль открыл сезон продаж

Ведущие валюты обновили многомесячные максимумы: биржевой курс юаня впервые с начала апреля поднялся выше 11,5 руб./CNY, а внебиржевой курс доллара достигал отметки 82,78 руб./$, максимума с 12 мая. Против рубля играют все внутренние факторы — снизившееся предложение валюты со стороны экспортеров и восстанавливающийся спрос со стороны импортеров. По оценке аналитиков, в условиях снижающихся рублевых ставок на долговом рынке курс доллара к концу месяца может достичь 85 руб./$, а к концу года — 90 руб./$.

Курс юаня на торгах Московской биржи 8 сентября достигал отметки 11,61 руб./CNY, обновив максимум с 9 апреля. Этот результат на 21 коп. (1,8%) превысил показатель закрытия пятницы. По данным сервиса МФД, внебиржевой курс доллара поднимался на 1,5 руб. (1,8%), до максимального значения с 12 мая — 82,79 руб./$. Даже с учетом коррекции в конце дня с начала осени ведущие валюты прибавили в цене 30 коп. (2,9%) и 2,7 руб. (3,3%) соответственно.

Ослабление российской валюты связано с локальными факторами, такими как снижение продаж валюты со стороны экспортеров в связи как с завершением августовского налогового периода, так и со смягчением требований по репатриации валютный выручки и ее конвертации на рынке. Правительство отменило действовавшее в последние месяцы требование по репатриации 40% валютной части выручки крупнейших экспортно ориентированных компаний и продаже 90% этой валюты на рынке.

«Обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки послужило скорее сигналом о нежелательности крепкого курса рубля для властей»,— говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Одновременно с этим участники рынка отмечают возрастание спроса на валюту для закупки импорта. По данным Банка России, в августе компании (без учета банков) приобрели $33,4 млрд, что на 27% выше показателя июля и максимальный результат с декабря 2024 года. Статистика, как отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, свидетельствует о признаках восстановления конечного спроса в условиях исторически низкой безработицы.

Негативное влияние на курс оказывают снизившиеся рублевые ставки на долговом рынке в преддверии заседания Банка России. По данным Московской биржи, доходности коротких ОФЗ со сроком обращения до трех лет опустились до 13,2–13,4% годовых, что на 40–50 базисных пунктов (б. п.) ниже значений конца августа. В ближайшую пятницу, как считает большинство аналитиков, регулятор снизит ключевую ставку на 200 б. п., до 16%. Вдобавок к этому, как считает Михаил Васильев, регулятор отметит возможность дальнейшего смягчения монетарной политики, в результате разница между рублевыми ставками и ставками в валюте продолжит сокращаться. «Геополитика и цена нефти в текущий момент в меньшей степени влияют на курс рубля»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Ожидание дальнейшего роста сезонного спроса на валюту будет оказывать давление на рубль, что будет усиливаться сдержанными объемами реализации экспортной выручки, считает Владимир Евстифеев. К концу сентября он не исключает роста курса доллара до 85 руб./$, а к концу года — до и 90 руб./$. По оценке Богдана Зварича, к концу года курс юаня может достичь 12 руб./CNY, курс доллара — 87 руб./$.

