Юань устал торговаться

В августе объемы торгов юанем на Московской бирже едва превысили 2 трлн руб., что на 29% ниже результата июля. Вместе с тем ЦБ отмечает рост спроса на валюту со стороны компаний в минувшем месяце при одновременном уменьшении ее предложения со стороны экспортеров. Участники рынка считают, что в связи со вторичными санкциями в отношении торговых партнеров России и отменой требований к репатриации и продаже валюты экспортерами усилился переток ликвидности на внебиржевой рынок.

После июльского оживления в августе 2025 года активность торгов валютой на Московской бирже заметно сократилась. По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников рынка, по итогам минувшего месяца суммарный объем биржевых торгов юанем с поставкой «сегодня» и «завтра» составил немногим более 2 трлн руб., что почти на 29% ниже уровня предыдущего месяца и минимальный результат с мая. С учетом меньшего количества торговых сессий среднедневной показатель снизился менее значительно — на 22%, до 97 млрд руб.

Меньшие среднедневные объемы торгов наблюдались в этом году лишь в мае и январе — 93 млрд и 90 млрд руб. Это в значительной степени было связано с длительными праздничными днями, во время которых хотя и проводились торги на бирже, но объемы были в 5–10 раз меньше обычного. Без учета таких дней среднедневной объем составлял более 103 млрд и около 106 млрд руб. соответственно. С учетом этого текущая активность инвесторов оказалась минимальной с февраля 2023 года (почти 89 млрд руб.). По сравнению с августом 2024 года показатель снизился на 35%. Произошедшее падение объемов торгов, как считает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко, могло быть связано с сезонным сокращением спекулятивных операций участников рынка с юанем.

Вместе с тем данные Банка России, раскрытые в «Обзоре рисков финансовых рынков», свидетельствуют об общем росте объема валютных операций.

В августе 2025 года юридические лица (без учета банков) потратили на покупку иностранной валюты 2,68 трлн руб., или $33,43 млрд (при среднем официальном курсе 80,13 руб./$). Это на 27% выше показателя июля и максимальный результат с декабря 2024 года.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич указывает на сезонную активизацию импортеров, поддерживаемую смягчением кредитных условий и ожиданиями рынка по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики ЦБ.

Сложившаяся на рынке аномалия свидетельствует о продолжающемся уменьшении роли биржевого валютного рынка и усилении влияния внебиржевого. Этот тренд начался летом 2024 года на фоне введенных против Московской биржи американских санкций (см. “Ъ” от 13 июня 2024 года). Как отмечают аналитики, вводимые в этом году вторичные санкции в отношении торговых партеров России усилили тенденцию, так как были направлены в том числе на усложнение международной платежной инфраструктуры. «Операции на внебиржевом валютном рынке сложнее отследить, что позволяет более активно пользоваться инструментами обхода данных ограничений»,— объясняет руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Кроме того, как считают аналитики, негативное влияние на биржевую активность могло оказать и решение правительства обнулить требование по обязательной продаже валюты экспортерами. До этого действовало требование о репатриации 40% валютной части выручки, из которых 90% должно продаваться на рынке. С 22 августа такие требования были обнулены, но это не значит, что продажи валюты прекратились. По данным ЦБ, в августе чистые продажи крупнейшими экспортерами составили $6,2 млрд — это почти на треть меньше, чем в июле. «Получив полную свободу распоряжаться валютной выручкой (в том числе юанем), компании могут проводить прямые валютные сделки со своими контрагентами, через банкинг или международные корсчета, минуя биржу. В результате снижается спрос и предложение юаня на Московской бирже, поскольку часть валютных операций уходит в офшорные счета»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Впрочем, в осенние месяцы участники рынка ждут оживления на валютном рынке, включая биржевой. Этому будет способствовать сезонное улучшение потребительских настроений, а также увеличивающийся к концу года объем розничной торговли.

На этом фоне, как отмечает Владимир Евстифеев, импортеры, более уверенные в конечном спросе, будут увеличивать внешние закупки уже с сентября. Для рубля это негативный фактор, поскольку баланс рынка смещается к увеличению спроса на валюту. По итогам первой недели сентября курс юаня вырос почти на 15 коп., до 11,4 руб./CNY. «К концу сентября курс китайской валюты может подняться до 11,5 руб./CNY, а к концу года — до уровня 12 руб./CNY»,— оценивает Богдан Зварич.

