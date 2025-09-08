Бэнкси бросил перчатку правосудию
Что известно о граффити на здании Королевского судного двора в Лондоне
На фасаде здания Королевского суда в Лондоне появилась новая работа Бэнкси. На граффити изображен судья в черной мантии и традиционном белом парике, который деревянным молотком правосудия бьет лежащего участника протестной акции. Тот, в свою очередь, держит в руке транспарант со следами крови. Картина появилась спустя два дня после пропалестинских протестов в столице Великобритании. В ходе этих выступлений задержали несколько сотен человек.
Фото: @banksy
Фотография граффити была размещена в социальных сетях Бэнкси. В течение короткого времени исходное изображение на стене скрыли за пленкой и глухим металлическим ограждением. Доступ к арт-объекту охраняют офицеры службы безопасности суда. Новое художественное высказывание Бэнкси со временем в той или иной форме обретет и денежную стоимость, полагает основатель и владелец галереи a-s-t-r-a Алина Крюкова: «Это феномен, который явно заслуживает внимания. Является ли это культурной ценностью или нет, покажет время. Как минимум художник выполняет ту роль, которую на себя взял, — провоцирует на размышления общество.
В очередной раз заставит подумать о тех проблемах, которые явно присутствуют в системе правосудия, и о тех людях, которые находятся в различных традициях по совершению правосудия, поразмышлять о том, кто его вершит. Он провоцирует дискуссию — это супер-здорово! Как это будет экспонироваться — большой вопрос, потому что многие работы являются так называемыми site-specific-проектами. Многие из них уничтожаются, а остается только документация. Как поступят вандалы здесь, неизвестно, на что они пойдут, чтобы присвоить себе работу. Думаю, что заработают на этом те, кто будут продавать майки с принтами».
Самая дорогая из работ Бэнкси — «Любовь в мусорной корзине», иначе ее называют «Девочка с шаром». В 2021 году ее продали за рекордные 18,5 миллионов фунтов стерлингов, причем в ходе аукциона картина внезапно была уничтожена встроенным в раму шредером для бумаги. Граффити со стены Королевского суда будет убрано, но сам арт-объект уже состоялся, говорит галерист, коллекционер и арт-дилер Петр Митюшкин: «Защищают конкретную работу просто физически, потому что она может быть либо повреждена, либо украдена, потому что защитить ее навсегда, законсервировать на стене подобного здания просто невозможно.
Бэнкси стал таким явлением, которому аналогов никогда не было, и я не знаю, будут ли еще. В этом смысле, конечно, охрана такого граффити — часть имиджа страны, города, в котором оно появляется.
Здесь нужно вспомнить опыт предыдущих произведений, которые тоже пытались защищать. Кажется, просто будут сниматься поверхности, каким-то образом переноситься в другой медиум, может быть, перемонтироваться и дальше поступать в музей, если это возможно в случае с каждым конкретным зданием. Если этого не сделает государство, то какой-нибудь вандал его либо закрасит, либо попытается украсть, как это уже было с другой его работой».
Бэнкси своего настоящего имени не раскрывает. Известно, что он родом из Бристоля. По неподтвержденной версии под псевдонимом может скрываться основатель группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Он тоже родился в Бристоле. Одна из последних работ Бэнкси — маяк на стене с надписью «Я желаю быть тем, что вы видите во мне». Она появилась в его социальных сетях в мае. Многие другие работы задокументированы только в качестве фотографии.
Фотогалерея
Работы Бэнкси в разных городах
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".