Кулеба рассказал, что ему пришлось бежать с Украины «как вору ночью»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уехал из Украины в Польшу для участия в международных конференциях примерно в то же время, когда украинское правительство запретило выезжать из страны бывшим дипломатам. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он рассказал, что эта мера введена в том числе, чтобы ограничить его деятельность за рубежом. При этом в пресс-службе бывшего министра утверждают, что информация о его отъезде «подана некорректно».

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью»,— сказал Дмитрий Кулеба в телефонном интервью из Кракова. Из Польши он планирует отправиться в Южную Корею для участия в конференции World Knowledge Forum.

Газета называет участие в конференции «формальной причиной» отъезда. Поездка совпала с принятием правительством Украины постановления о запрете бывшим дипломатам покидать страну. «Этот указ не связан с тем, что военное положение с начала войны запрещает мужчинам призывного возраста до 60 лет покидать страну. В Украине бывшие дипломаты не обязаны служить в армии. Дело в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы ездили за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства. Я подсчитал, что нас около двадцати человек, подпадающих под эту меру. Не думаю, что страдаю манией преследования, но точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы ограничить меня и еще нескольких человек»,— сказал Дмитрий Кулеба.

По словам бывшего украинского министра, «в определенных кругах» в правительстве Украины считается, что, уезжая за границу, человек «автоматически становится агентом заговора против государства». Дмитрий Кулеба утверждает, что на нем «выместили зло» в том числе из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского: бывший глава МИДа был против ограничения деятельности антикоррупционных органов.

Пресс-служба Дмитрия Кулебы сообщила украинским СМИ, что экс-министр уехал из Украины до публикации постановления о запрете на выезд бывшим дипломатам. Там же подчеркнули, что после возвращения из Южной Кореи он посетит еще одну конференцию в Польше, а затем вернется на Украину 20 сентября.

Дмитрий Кулеба работал в МИД Украины с 2003 года. Он возглавил ведомство в 2020 году, а покинул этот пост в сентябре 2024-го. Владимир Зеленский объяснил необходимость отставки Дмитрия Кулебы тем, что тому «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». Сам господин Кулеба говорил, что никаких претензий к его работе не было озвучено и утверждал, «что это не вопрос каких-то проблем во внешней политике». Украинские СМИ тогда писали, что покидать пост он не хотел. Издание Politico сообщало, что Дмитрий Кулеба «раздражал» главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

В декабре прошлого года Дмитрий Кулеба был назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Он продолжает комментировать переговорный процесс по российско-украинскому конфликту. В частности, в феврале экс-глава украинского МИДа заявил, что того, кто подпишет договор с отказом Украины от земель, «или убьют, или вынесут из политики».

Лусине Баласян