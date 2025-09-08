Новую работу Бэнкси закрыли металлическими щитами

Сотрудники охраны Королевского суда Лондона полностью закрыли при помощи пластиковых щитов и металлических ограждений работу уличного художника Бэнкси, которая появилась на стене здания ночью 8 сентября.

Перед закрытым граффити выставили двух охранников. На вопрос корреспондента ТАСС, будет ли новый мурал Бэнкси защищен, как это часто бывает, прозрачным пластиковым щитом от вандалов или работу закрасят, охранники не ответили.

На стене Королевского суда художник изобразил судью в парике и мантии, который бьет протестующего. На плакате активиста видны следы крови. Граффити не отсылает к какому-то либо событию, но оно появилось через два дня после акции в поддержку движение Palestine Action. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек во время этих акций.