Скидки гонят танкеры

Несмотря на давление на крупных импортеров российской нефти, за последнюю неделю августа суточные отгрузки сырья из РФ выросли до максимума за лето. В то же время дисконты на нефть расширяются, что аналитики объясняют попытками Индии выторговать лучшие условия. Впрочем, увеличение скидок может оказаться краткосрочным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Геополитические факторы не оказали негативного влияния на объемы морского экспорта российской нефти, который на последней неделе августа вырос на 21% к предыдущей неделе, до 455 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Показатель стал максимальным с начала лета, но меньше, чем в августе 2024 года.

Основной прирост обеспечил порт Приморск, где отгрузки увеличились за неделю на 72%, до 180 тыс. тонн в сутки. В частности, три судна Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн направились в Турцию, еще одно — в Китай. Рост экспорта из портов Балтики в Китай обусловлен упрощенными условиями летней навигации по Северному морскому пути с июля по октябрь, поясняют в ЦЦИ.

Экспорт из портов Азово-Черноморского бассейна увеличился за неделю на 42%, до 87 тыс. тонн в сутки. Из Новороссийска два танкера Aframax следовали до Индии и одно судно Suezmax дедвейтом 135 тыс. тонн — до Турции. Отгрузки из Козьмино за неделю снизились на 11,6%, до 114 тыс. тонн, восемь танкеров Aframax направились в Китай. Ставки фрахта по итогам августа сильно не изменились, что вкупе со стабильными поставками говорит об окончательной адаптации участников рынка к 18-му пакету санкций ЕС, указывают в ЦЦИ.

Согласно информации сервисов отслеживания морских перевозок, которую приводит ЦЦИ, в последнюю неделю августа 28% экспорта нефти пришлось на Китай, 14% — на Турцию, 52% перевозили танкеры с неизвестным пунктом назначения.

Но, по оценкам ЦЦИ, примерно 80% из этих объемов проследуют до Индии. С 27 августа вступили в силу пошлины США в размере 50% на индийские товары из-за продолжения закупок Индией российской нефти. Правительство и индийские НПЗ не уступают давлению США, приводит S&P Global мнение аналитиков HSBC. Тем не менее страна может сократить закупки, чтобы увеличить дисконты.

В августе, по данным ЦЦИ, скидка на Urals в порту Новороссийск выросла на 0,8%, до $12,3 за баррель (FOB), в порту Приморск — на 0,4%, до $13 за баррель (FOB). Дисконт на ESPO из Козьмино под влиянием скидок на иранскую нефть по итогам августа увеличился на 6,2%, до $3,9 за баррель (FOB). В начале первой недели сентября некоторые участники рынка заявили о расширении дисконта Urals до $14,2 за баррель, отмечают в ЦЦИ. Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян говорит, что динамика скидок на Urals в сентябре будет оставаться высоковолатильной, поскольку вопрос с возможными новыми пошлинами США в адрес Индии остается открытым. По его словам, сырье в Индию поставляет более 30 стран, что позволяет стране выбирать исходя из экономической составляющей. Именно поэтому трейдеры готовы идти на уступки в дисконте с целью сохранения объемов, добавляет он.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, расширение скидок носит краткосрочный характер и в том числе связано с попытками Индии выторговать лучшие условия на фоне давления США. Подобные всплески происходили и раньше, но затем быстро стабилизировались, отмечает эксперт. Он добавляет, что основные бенефициары расширения скидок —- азиатские НПЗ и трейдеры.

Ключевыми покупателями российской нефти остаются Индия и Китай, а конкуренция между ними помогает минимизировать дисконты, указывает господин Юшков.

По данным NEFT Research, в августе цены на Urals в портах Балтики снизились к июлю на 3,6%, до $56,4 за баррель (FOB), в Новороссийске — на 3,2%, до $56,8 за баррель. Сорт ESPO в порту Козьмино подешевел на 0,7%, до $63,9 за баррель. Снижение произошло на фоне опасений относительно мирового перепроизводства нефти и усиления санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль со стороны ЕС, указывают в NEFT Research.

С 3 сентября начал действовать потолок цен на российскую нефть, установленный в рамках последних санкций ЕС в $47,6 за баррель против прежнего $60 за баррель. К ограничениям также присоединились Швейцария, Великобритания и Канада. Сниженный потолок цен до 18 октября не распространяется на контракты, заключенные до 20 июля в соответствии с прежним ограничением.

Обновленный потолок цен не окажет существенного влияния на российский экспорт, считает Игорь Юшков. США не присоединились к снижению порога, а именно их санкции имеют экстерриториальный характер, указывает он. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин допускает расширение скидок в пределах $1 за баррель, добавляя, что через несколько недель эффект может и вовсе сойти на нет.

Ольга Семеновых